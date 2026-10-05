Игорь Иванов поздравил псковских педагогов с профессиональным праздником
Учителей, преподавателей и ветеранов педагогического труда в регионе поздравил с профессиональным праздником – Днём учителя – председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Он подчеркнул, что профессия педагога является одной из самых благородных и ответственных на земле, и добавил: «Именно вы стоите у истоков формирования личности, передаёте детям не только знания, но и жизненный опыт, учите их мыслить, творить и любить свою Родину».
Игорь Иванов также поблагодарил ветеранов педагогики, которые посвятили школе всю свою жизнь и сегодня продолжают быть примером для молодого поколения коллег.
«Профсоюзы Псковской области всегда рядом с вами. Профсоюзы продолжают делать всё возможное для защиты трудовых прав, улучшения условий труда и повышения престижа педагогической профессии», – напомнил он.
Председатель облсовпрофа пожелал педагогам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мудрости и оптимизма.
«Пусть успехи ваших учеников приносят вам радость и гордость, а в коллективах царит атмосфера взаимопонимания и поддержки», – заключил он.
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