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12 золотых и 6 серебряных медалей завоевали псковичи на чемпионате СЗФО по кикбоксингу

Псковские спортсмены завоевали 12 золотых и 6 серебряных медалей на чемпионате СЗФО по кикбоксингу, который проходил в Череповце с 15 по 16 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков», президент федерации СЗФО по кикбоксингу, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поблагодарил участников за отличное выступление и выдающиеся успехи и пожелал не сбавлять обороты, чтобы покорять новые вершины.

Добавим, что на чемпионат псковская сборная ездила в составе 22-х человек, из которых 10 выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

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