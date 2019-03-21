12 золотых и 6 серебряных медалей завоевали псковичи на чемпионате СЗФО по кикбоксингу

15:52, 21 марта 2019, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали 12 золотых и 6 серебряных медалей на чемпионате СЗФО по кикбоксингу, который проходил в Череповце с 15 по 16 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков», президент федерации СЗФО по кикбоксингу, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поблагодарил участников за отличное выступление и выдающиеся успехи и пожелал не сбавлять обороты, чтобы покорять новые вершины.

Добавим, что на чемпионат псковская сборная ездила в составе 22-х человек, из которых 10 выполнили норматив кандидата в мастера спорта.