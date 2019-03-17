До 3 лет тюрьмы грозит великолучанке за фиктивную регистрацию иностранцев

21:31, 21 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках 49-летняя жительница воспользовалась своей квартирой, чтобы фиктивно поставить на миграционный учет и зарегистрировать двух гражданок Узбекистана и гражданина Таджикистана. За нарушение российского законодательства (статьи 322.2 и 322.3 УК РФ) ей грозит лишение свободы сроком до 3 лет, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что данная гражданка 13 февраля, находясь в помещении ОВМ ОМВД России по Великим Лукам, осуществила фиктивную регистрацию по месту своего жительства двух гражданок Узбекистана, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Кроме того, 14 февраля, находясь в помещении ГБУ ПО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области», она осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Таджикистана, также не имея намерения предоставлять ему жилое помещение для фактического проживания.