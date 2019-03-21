Тюрьма грозит псковичу из-за неразделенной любви

15:36, 21 марта 2019, ПАИ

2 года лишения свободы грозит 32-летнему псковичу за причинение легкого вреда здоровью своему знакомому. Как стало известно Псковскому агентству информации, 19 сентября 2018 года около 20:50 у дома №1 на улице Московской в Пскове он распылил в лицо ровесника перцовый газ.

В результате потерпевший получил посттравматический конъюнктивит и кератопатию левого глаза со снижением зрения, инъекцию конъюнктивы и отек роговицы.

По информации источника ПАИ, близкого к правоохранительным органам, конфликт между мужчинами произошёл из-за бывшей девушки нападавшего, с которой начал встречаться потерпевший.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.