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Общество

Обновить информацию на своих сайтах обязала прокуратура два образовательных учреждения Великих Лук

Прокуратура обязала ПОУ «Великолукский СТК ДОСААФ России» и частное учреждение дополнительного образования «Лидер-Авто» обновить информацию на своих сайтах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в Интернете.

В ходе проверки установлено, что сайты указанных образовательных учреждений не соответствуют требованиям законодательства, и на них размещена не вся необходимая информация.

В этой связи прокуратура города внесла представления в адрес указанных образовательных учреждений об устранении выявленных нарушениях закона.

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