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Общество

Нарушения при организации питания выявила прокуратура в великолукском филиале университета путей сообщения

В Великолукском филиале ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства при организации питания студентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В частности, специалисты выяснили, что в столовой учреждения используется посуда со сколами, в холодильниках отсутствуют термометры. Кроме того, оплата по договорам на поставку продуктов производится несвоевременно.

Великолукская транспортная прокуратура внесла представление директору филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

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