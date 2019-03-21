Нарушения при организации питания выявила прокуратура в великолукском филиале университета путей сообщения

17:13, 21 марта 2019, ПАИ

В Великолукском филиале ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства при организации питания студентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В частности, специалисты выяснили, что в столовой учреждения используется посуда со сколами, в холодильниках отсутствуют термометры. Кроме того, оплата по договорам на поставку продуктов производится несвоевременно.

Великолукская транспортная прокуратура внесла представление директору филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».