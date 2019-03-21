0
19:36
Презентации Полистовского заповедника прошли в Великих Луках
18:15
День весеннего равноденствия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:03
Надежда Грива: «Лидер года» - это испытание самого себя в творческом плане
18:01
Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли
17:54
Михаил Ведерников о подготовке к Ганзе: Предстоит сделать серьёзный рывок
17:05
«Ласточку» в тестовом режиме пустили до Печор
16:56
Парные вязаные игрушки представит Елена Селюн на выставке «Свадьба EXPO’19»
Еще новости
Общество

«Викторы» помогут псковским энергетикам отработать навыки эвакуации пострадавшего

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» смогут отрабатывать навыки эвакуации пострадавшего на специальных тренажерах-манекенах.  В текущем месяце предприятие закупило партию тренажеров нового типа «Виктор», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

«Виктор» представляет собой имитацию тела взрослого человека, высота которого 175 сантиметров и вес 40 килограммов. Такой тренажер позволит на практике отработать навыки извлечения пострадавшего из электроустановок, снятия его с опоры ЛЭП и транспортировки для оказания первой помощи. Накладные имитаторы травм и ранений различной степени тяжести с возможностью установки на любую часть тела тренажер-манекена помогут отработать первичные навыки оказания такого рода первой помощи.

«Подобные тренажеры используются на межрегиональных профессиональных соревнованиях энергетиков, - рассказали в службе психофизиологической надежности персонала. - Теперь возможность обучиться правильным действиям наши работники получат в каждом производственном отделении электрических сетей».

Тренажеры-манекены нового типа «Виктор» специалисты «Псковэнерго» будут использовать наряду с привычным уже роботом – тренажером «Гошей». Навыки оказания первой помощи на «Гоше» специалисты «Псковэнерго» отрабатывают уже на протяжении 15 лет. «Гоша» «оживает» при правильно выполненных непрямом массаже сердца и искусственной вентиляции легких. На сонной артерии у него появляется пульс, а зрачки начинают реагировать на свет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Презентации Полистовского заповедника прошли в Великих Луках
21 марта 2019
Презентации Полистовского заповедника прошли в Великих Луках
День весеннего равноденствия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2019
День весеннего равноденствия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Надежда Грива: «Лидер года» - это испытание самого себя в творческом плане
21 марта 2019
Надежда Грива: «Лидер года» - это испытание самого себя в творческом плане
Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли
21 марта 2019
Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли
Михаил Ведерников о подготовке к Ганзе: Предстоит сделать серьёзный рывок
21 марта 2019
Михаил Ведерников о подготовке к Ганзе: Предстоит сделать серьёзный рывок
«Ласточку» в тестовом режиме пустили до Печор
21 марта 2019
«Ласточку» в тестовом режиме пустили до Печор
Парные вязаные игрушки представит Елена Селюн на выставке «Свадьба EXPO’19»
21 марта 2019
Парные вязаные игрушки представит Елена Селюн на выставке «Свадьба EXPO’19»
«Привет, ивент!» - 21 марта (ЗВУК)
21 марта 2019
«Привет, ивент!» - 21 марта (ЗВУК)

Идет загрузка...