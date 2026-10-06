Облачная погода и до +18 градусов ожидается в Псковской области 7 октября
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +13 до +18. Атмосферное давление будет низким.
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