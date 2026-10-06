Почти 40 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ в Псковской области
3 644 случая ОРВИ зарегистрировали в Псковской области с 28 сентября по 4 октября. При этом доля детей до 14 лет среди заболевших составила 57,5 %, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Пскове за неделю зарегистрировали 1 326 случаев ОРВИ, или 36,4 % от общего количества в регионе, было госпитализировано 38 человек.
Кроме того, для предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыли три группы в двух детских садах.
В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Ситуация остаётся под контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области. В ведомстве также подчеркнули, что лучший способ предотвратить заболевание – профилактика.
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