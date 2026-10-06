Почти 40 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ в Псковской области

18:39, 06 октября 2026, ПАИ

3 644 случая ОРВИ зарегистрировали в Псковской области с 28 сентября по 4 октября. При этом доля детей до 14 лет среди заболевших составила 57,5 %, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове за неделю зарегистрировали 1 326 случаев ОРВИ, или 36,4 % от общего количества в регионе, было госпитализировано 38 человек.

Кроме того, для предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыли три группы в двух детских садах.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Ситуация остаётся под контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области. В ведомстве также подчеркнули, что лучший способ предотвратить заболевание – профилактика.