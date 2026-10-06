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Общество

Псковичка стала победительницей всероссийского форума молодых учёных

Всероссийский форум молодых учёных «Полюс» завершился в Архангельской области. Участницей этого масштабного события стала представительница Псковской области Ксения Птушко, которая вошла в число победителей в командном и индивидуальном зачётах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее предоставили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Форум собрал со всей страны молодых исследователей: студентов, аспирантов, кандидатов и докторов наук. В рамках программы участники работали над проектными кейсами, обменивались опытом и знакомились с актуальными направлениями научных исследований.

Ксения Птушко вместе с командой работала над проектным кейсом, вложив в него немало сил и времени. Внимательность к деталям и умение предложить нестандартные решения принесли результат: команда одержала победу и получила награду «Лучшее решение кейса».

Кроме того, девушка приняла участие в индивидуальном кейсе «Газпром», где стала единственным несовершеннолетним участником. Несмотря на серьёзную конкуренцию с докторами наук и студентами ведущих научных вузов, её идеи были признаны одними из лучших – она вошла в число победителей индивидуального трека.

«Было очень трудно соревноваться с докторами наук или студентами лучших научных вузов, но мои идеи встали в ряд с идеями учёных, и я стала одной из победительниц индивидуального кейса!» – сказала Ксения Птушко.

«Форум молодых учёных «Полюс» стал для меня настоящим открытием! Я смогла познакомиться с таким количеством молодых учёных, что даже не передать словами. Не обошлось и без проектной деятельности, на которую мы с командой потратили не одну ночь, чтобы довести проект до идеала. Именно наша внимательность к мелочам и новым идеям привела нас к победе и «Лучшему решению кейса», – поделилась Ксения Птушко.

Отметим, форум молодых учёных «Полюс» проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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