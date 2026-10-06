Стоматолог объяснила, почему люди скрипят зубами во сне

17:44, 06 октября 2026, ПАИ

Скрежет зубами во сне может быть признаком бруксизма. Об этом «Радио 1» рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова.

По её словам, бруксизм представляет собой непроизвольное сжатие и трение зубов, которое со временем способно повредить эмаль, вызвать головные боли и нарушения сна.

Среди причин врач назвала гипертонус жевательных мышц, нарушение прикуса, дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, стресс, тревожность и нарушения сна. В отдельных случаях к проблеме приводят лишний вес или затруднённое дыхание.

Если не лечить бруксизм, появляются стирание и сколы эмали, повышенная чувствительность зубов, боли в челюсти и голове, а также нарушение сна. При первых признаках Дьячкова советует обратиться к специалисту.

Терапия обычно комплексная и может потребовать участия остеопата, невролога, психотерапевта или психиатра. Лечение нередко занимает длительное время и включает изменение образа жизни. Защитная капа помогает уберечь зубы от повреждений, но не всегда устраняет причину, поэтому терапию подбирают индивидуально.

В первую очередь ортодонт рекомендует обратиться к стоматологу, который занимается бруксизмом и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.