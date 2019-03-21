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Общество

29 единиц оружия изъяли у псковичей сотрудники Росгвардии

29 единиц оружия изъяли у псковичей сотрудники полиции и центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

За нарушения установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия составлены 33 административных протокола. 

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, также доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, меры ответственности за небрежное хранение оружия», - рассказали в пресс-службе.

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