Масштабный сбой на серверах МВД ограничил работу полиции

16:38, 21 марта 2019, ПАИ

Россияне не могут получить водительские удостоверения и миграционные услуги 21 марта из-за технического сбоя на серверах МВД России. Кроме того, не работают сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) и других подразделений, сообщает ТАСС.

В пресс-центре МВД России сообщили, что в аппаратно-программном комплексе «Официальный сайт МВД России» ведутся регламентные работы по совершенствованию аппаратного программного обеспечения.

Отметим, что сегодня весь день не работает официальный сайт УМВД России по Псковской области.

Подобный масштабный сбой информационной системы МВД наблюдался весной 2017 года во время атаки вируса-вымогателя WannaCry, позже сбои фиксировались еще несколько раз. В частности, осенью 2018 года ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов за нарушения ПДД. СКР расследовал дело о злоупотреблениях при проектировании и монтаже ИСОД, но закрыл его за недостатком доказательств. Одним из главных фигурантов дела был экс-гендиректор НПО МВД РФ «Спецтехника и связь» (СТиС) Андрей Нечаев.