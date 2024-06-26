Дорожная разметка изменена на Рижском проспекте в Пскове

18:35, 26 июня 2024, ПАИ

По решению комиссии по безопасности дорожного движения изменена разметка на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Выделена отдельная полоса для поворота налево в сторону заправки и торговых комплексов при движении из центра города. Направления полос движения продублированы дорожными знаками над проезжей частью. Будьте внимательны!» – отметил Борис Елкин.