Дорожная разметка изменена на Рижском проспекте в Пскове
По решению комиссии по безопасности дорожного движения изменена разметка на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Выделена отдельная полоса для поворота налево в сторону заправки и торговых комплексов при движении из центра города. Направления полос движения продублированы дорожными знаками над проезжей частью. Будьте внимательны!» – отметил Борис Елкин.
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