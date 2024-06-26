Об отношении потребителей к российскому вину рассказала эксперт

21:44, 26 июня 2024, ПАИ

Об отношении потребителей к российскому вину рассказала винный эксперт, кандидат технических наук, член Союза сомелье и экспертов России Карина Согоян на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 26 июня.

По её мнению, ресторану нужно стараться находить пути, чтобы гости выбирали именно российское вино: принести бокал российского вина на дегустацию, проводить винные вечера. «Вы будете маленькими шагами воспитывать у потребителя вкус и понимание того, что российское вино иногда даже лучше по соотношению «цена – качество», – отметила спикер.

Российское виноделие настолько обширное, что есть вина любого уровня в любых ценовых сегментах.

«Обычно в ресторан приходит дистрибьютер и говорит, что добавить в винную карту. Но это не так работает. Вы должны знать своего гостя и уровень своего ресторана (демократичный, премиальный) и подбирать вина в зависимости от этого», – подчеркнула Карина Согоян.

При этом потребители отходят от сладких вин, заметила Карина Согоян, однако рестораны должны и сами этому способствовать. «Совместными усилиями мы можем привести нашего потребителя к полусухим и сухим винам. Но если у вас в винной карте большая часть сладких вин, то вы не способствуете этому, не воспитываете гостя», – рассказала эксперт.

«Российское вино сейчас стабильно. В России много вин, которые вы можете положить себе в коллекции, просто их надо знать», – заключила она.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове с 21 по 30 июня при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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