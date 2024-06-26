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Общество

Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе сегодня, 26 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка. Фото: правительство Псковской области

В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы безопасности на объектах железнодорожного транспорта, в том числе вопросы антитеррористической защищенности.

Участники заседания также обсудили разные аспекты усовершенствования профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте. Среди них — развитие института наставничества для сопровождения детей из группы риска и повышение уровня квалификации специалистов организаций, работающих с подростками, и представителей муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Речь зашла и о привлечении к работе с подростками общественных организаций и НКО, а также о корректировке межведомственного взаимодействия в вопросах профилактической работы и контроля за несовершеннолетними.

Особое внимание было уделено организации летнего отдыха и досуга, занятости несовершеннолетних. С 10 июня этого года стартовали профильные смены для подростков, состоящих на различных видах учёта. С целью занятости подростков в свободное от учёбы время на территории Псковской области открыты и работают более 30 детско-юношеских спортивных школы, почти 1,4 тысячи детских объединений туристской и физкультурно-спортивной направленности, почти 140 школьных спортивных клубов и др. Кроме того, органами службы занятости в период летних каникул запланировано трудоустроить на временные работы около 950 несовершеннолетних граждан.

Также ключевым вопросом стали меры предотвращения детской смертности, обсуждение эффективности мероприятий, направленных на снижение алкоголизма и наркомании в Псковской области, а также анализ результатов работы по контролю за реализацией национальных и региональных проектов.

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