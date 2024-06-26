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Общество

Подъезды к населённым пунктам двух районов ремонтируют в Псковской области

Подъезды к населённым пунктам в Островском и Новоржевском районах ремонтируют в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорожники ремонтируют два участка дороги Остров – Новоржев протяжённостью 7,3 километра.

Так, компания ООО «Дорстройсервис» начала подготовительные работы на участке трассы с 13-го по 17-й километр. Этот участок дороги является подъездом к деревням Шипулинка и Вишняки. Подрядчик должен до сентября обновить асфальт, отремонтировать съезды, пересечения и примыкания, укрепить обочины и нанести дорожную разметку. На работы из федерального бюджеты выделено около 84 миллионов рублей.

Специалисты «Псковавтодора» ремонтируют участок трассы с 52-го по 56-й километр, находящийся в Новоржевском районе. Этот участок дороги является подъездом к деревням Басино, Рахнихино, Засухино и Фатьяново. В настоящий момент специалисты организации завершают устройство верхнего слоя асфальта. В то же время здесь ремонтируют две автобусные остановки и посадочные площадки. После этого дорожные рабочие укрепят обочины и нанесут разметку на дорогу. Ремонт участка трассы проводится за счёт средств областного бюджета – выделено около 102 миллионов рублей. Работы должны завершить в ноябре этого года.

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