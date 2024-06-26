Пожарные деблокировали зажатого водителя грузовика в Островском районе

18:12, 26 июня 2024, ПАИ

Столкновение двух грузовиков Hyundai и Volkswagen произошло на въезде в Остров сегодня, 26 июня. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, автомобиля Hyundai из-за небезопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

Прибывшие пожарные деблокировали водителя автомобиля Hyundai и передали медикам для госпитализации в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.