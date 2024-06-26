Пожарные деблокировали зажатого водителя грузовика в Островском районе
Столкновение двух грузовиков Hyundai и Volkswagen произошло на въезде в Остров сегодня, 26 июня. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительной информации, автомобиля Hyundai из-за небезопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.
Прибывшие пожарные деблокировали водителя автомобиля Hyundai и передали медикам для госпитализации в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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