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Общество

В Псковской области завершился марафон Минсельхоза РФ «Земля спорта»

Сегодня, 26 июня, в Псковской области завершились соревнования Всероссийского марафона «Земля спорта», который проводит Минсельхоз РФ. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В Псковской области завершился марафон Минсельхоза РФ «Земля спорта». Фото здесь и далее: организаторы

Загородные жители в г. Великие Луки стали участниками Всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования прошли на стадионе рядом со спорткомплексом «Арена».

Великолучане и жители области сдавали нормы ГТО, показали подготовку в силовом экстриме, семьями соревновались в различных эстафетах и играли в бадминтон.

Между состязаниями прошёл нескучный флешмоб, где тренер показывал упражнения для зарядки под музыку, и за ним повторяли все участники. А гости приняли участие в анимационной программе – на ней выступили юные чирлидеры региона.

Лучшими в сдаче нормативов ГТО стали: Максим Родин, Вадим Свиридовский, Данила Васильев – первое, второе и третье место среди мужчин соответственно, а среди женщин – Кристина Стёпина, Варвара Жукова и Евгения Кириллова.

Самыми сильными в Великолукском районе оказались: Павел Азарченко, Евгений Прокофьев, Максим Герасимов, Кристина Стёпина, Татьяна Бойкова и Ольга Целищева.

Семьи соревновались в эстафетах, и самые сплочённые вырвали победу – ими стали: Савельцевы, Стрелецкие и Пушкарёвы.

Призёров торжественно наградили медалями, кубками и грамотами на церемонии.

Проект «Земля спорта» организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках программы «Комплексное Развитие Сельских Территорий».

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