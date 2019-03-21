0
19:36
Презентации Полистовского заповедника прошли в Великих Луках
18:15
День весеннего равноденствия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:03
Надежда Грива: «Лидер года» - это испытание самого себя в творческом плане
18:01
Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли
17:54
Михаил Ведерников о подготовке к Ганзе: Предстоит сделать серьёзный рывок
17:05
«Ласточку» в тестовом режиме пустили до Печор
16:56
Парные вязаные игрушки представит Елена Селюн на выставке «Свадьба EXPO’19»
Еще новости
Общество

Мужчина, труп которого выловили из реки Псковы, числился пропавшим с начала года

32-летний мужчина, тело которого выловили сегодня, 21 марта, в Пскове у Троицкого моста из реки Псковы, числился пропавшим без вести с начала 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. В ведомстве отметили, что труп мог находиться в воде с января.

Напомним, тело утопленника выловили 21 марта около 12:30. Видимые телесные повреждения на трупе отсутствуют.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Презентации Полистовского заповедника прошли в Великих Луках
21 марта 2019
Презентации Полистовского заповедника прошли в Великих Луках
День весеннего равноденствия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 марта 2019
День весеннего равноденствия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Надежда Грива: «Лидер года» - это испытание самого себя в творческом плане
21 марта 2019
Надежда Грива: «Лидер года» - это испытание самого себя в творческом плане
Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли
21 марта 2019
Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли
Михаил Ведерников о подготовке к Ганзе: Предстоит сделать серьёзный рывок
21 марта 2019
Михаил Ведерников о подготовке к Ганзе: Предстоит сделать серьёзный рывок
«Ласточку» в тестовом режиме пустили до Печор
21 марта 2019
«Ласточку» в тестовом режиме пустили до Печор
Парные вязаные игрушки представит Елена Селюн на выставке «Свадьба EXPO’19»
21 марта 2019
Парные вязаные игрушки представит Елена Селюн на выставке «Свадьба EXPO’19»
«Привет, ивент!» - 21 марта (ЗВУК)
21 марта 2019
«Привет, ивент!» - 21 марта (ЗВУК)

Идет загрузка...