Мужчина, труп которого выловили из реки Псковы, числился пропавшим с начала года
32-летний мужчина, тело которого выловили сегодня, 21 марта, в Пскове у Троицкого моста из реки Псковы, числился пропавшим без вести с начала 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. В ведомстве отметили, что труп мог находиться в воде с января.
Напомним, тело утопленника выловили 21 марта около 12:30. Видимые телесные повреждения на трупе отсутствуют.