ПсковГУ занял седьмое место в России по объемам тестирования

17:45, 21 марта 2019, ПАИ

Псковский государственный университет занял 7 место в России по объемам лингводидактического тестирования среди всех тестирующих организаций, приблизившись своими показателями к ведущим российским вузам, которые занимаются тестированием уже не первый год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, сертификаты о прохождении теста по русскому языку как иностранному (ТРКИ), которые с 2018 года начал выдавать ПсковГУ, являются наиболее авторитетным подтверждением знания русского как иностранного во всем мире.

«Включение вуза в перечень тестирующих организаций стало мощным толчком к дальнейшему развитию. На текущий момент ПсковГУ обеспечивает возможность пройти тестирование не только в Пскове или на территории области, но и по всей России. Локальные центры ПсковГУ функционируют в 11 городах: в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Рязани, Нижнем Тагиле, Краснодаре, Новосибирске, Лесосибирске, Красноярске, Иркутске и Владивостоке», - рассказали в ПсковГУ и добавили, что инновационное предложение вуза об использовании в процессе тестирования единых контрольно-измерительных материалов поддержали крупные университеты страны.

О наработанном опыте врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева рассказала в Совете Федераций, на заседании круглого стола, посвященного совершенствованию проведения экзамена по русскому языку как иностранному.

«Приграничное положение региона, его богатая история и традиции изучения русской словесности обусловили особое значение университета в области преподавания русского языка как иностранного, - отметила Марина Махотаева. - Тот факт, что университет вошел в список тестирующих организаций, доказывает нашу способность эффективно решать актуальные задачи государственного уровня. С октября 2017 года более 98 тысяч мигрантов прошли комплексный экзамен в нашем университете. С момента вступления в перечень тестирующих организаций по ТРКИ государственные тесты по русскому языку как иностранному у нас прошли около 650 иностранцев. Основной объем тестирования Псковского университета связан с Санкт-Петербургом. Так, порядка 20% от общего количества тестируемых Санкт-Петербурга проходят комплексный экзамен у нас в ПсковГУ».

Для обеспечения тестирования ПсковГУ использует собственное специализированное программное оборудование, в состав которого входит база данных, с помощью которой в университете осуществляется запись на экзамен, формирование расписаний, документов. «Эта функция обеспечивает надежность сбора информации и значительно упрощает процесс работы с иностранными гражданами. Кроме того, база интегрирована с системами, используемыми органами МВД РФ для проверки подлинности результатов тестирования. Помимо всего, автоматизированная система проведения тестирования позволяет проводить тестирование в электронном виде», - добавили в ПсковГУ.

Напомним, в настоящее время сдавать комплексный экзамен должны три категории иностранных граждан – те, кто хочет получить патент, соискатели разрешения на временное проживание и на вид на жительство в России.