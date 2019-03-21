Один из самых проблемных участков трассы Псков — Гдов — Сланцы отремонтируют в этом году

16:52, 21 марта 2019, ПАИ

В этом году на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы будет отремонтировано около 25 километров дорожного покрытия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Дорогу отремонтируют на участке от деревни Солоново до деревни Елизарово в Псковском районе, протяженность которого составит более 23 километров. Как сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в рамках строительства 2-й пусковой очереди Северного обхода Пскова будет отремонтирован участок от Гдовской развязки до деревни Солоново.

Планируется восстановить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины и нанести новую разметку. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на средства федерального бюджета. В этом году на ремонт дороги выделят более 247 млн рублей.

При этом в Комитете подчеркнули, что трассу Псков – Гдов – Сланцы будут ремонтировать и в следующих годах. Каждый год в порядок планируется приводить наиболее проблемные участки. На 2020 год запланирован ремонт 31,6 километров дороги, в 2021 году — 32 километра, в 2022 году — более 23 километров ремонта и 4 километра реконструкции, в 2023 году — 16,7 километров и в 2024 году — 12.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Псковской области Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье пролегает через Псковский и Гдовский районы и соединяет Псковскую область с Ленинградской, обеспечивая автотранспортную связь города Кингисеппа с морским портом Усть-Луга. Общая протяженность дороги составляет 266 километров, около 150 из которых пролегают на территории Псковской области.