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Общество

«Ласточку» в тестовом режиме пустили до Печор

Сегодня, 21 марта, состоялась тестовая поездка скоростного поезда «Ласточка» до Печор. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, первыми пассажирами маршрута «Санкт-Петербург – Псков – Печоры» стали представители ОАО «РЖД» и Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд доехал от Пскова до Печор за 40 минут, сделав остановки в Моглино и Новом Изборске.

 «В дальнейшем мы с компанией РЖД детально проработаем вопросы по включению данного направления в маршрутную сеть, в том числе график, целесообразность и необходимость промежуточных остановок. В случае безостановочного движения время в пути может быть серьезно сокращено», — отметил председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Напомним, договоренность о продлении маршрута «Санкт-Петербург-Псков» до Печор была достигнута в феврале этого года на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова. Запуск скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом состоялся в августе прошлого года. С первых дней маршрут показал высокую востребованность и загрузку. С 1 марта на маршруте курсирует три пары «Ласточек».

Кроме того, с конца февраля из Пскова ежедневно ходит поезд в Великий Новгород и Петрозаводск.

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