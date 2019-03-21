Михаил Ведерников о подготовке к Ганзе: Предстоит сделать серьёзный рывок

17:54, 21 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что с учётом, времени, оставшегося до 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, необходимо сделать серьезный рывок и завершить работы над ключевыми объектами, которые должны быть реконструированы к фестивалю. Об этом с организационного комитета по подготовке и проведению праздника передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, речь идёт о стадионе «Машиностроитель», кампусе ПсковГУ и здании Псковской областной научной библиотеки на улице Профсоюзной. Михаил Ведерников добавил, что полностью завершить работы по объективным причинам не получится, «но визуально их подготовить нужно, чтобы они не выглядели, как объекты незавершенного строительства». Это, в частности, касается благоустройства стадиона и библиотеки.

Подрядчик, который работает с кампусом, также готов выйти на работы в две смены, отметил Михаил Ведерников, подчеркнув, что взятые обязательства следует выполнять, и он готов в круглосуточном режиме контролировать этот процесс. «Оговорок, что подрядчик что-то не успел, быть не должно», - заявил губернатор.

Он также сказал, что по-прежнему есть вопросы к качеству ремонта городских улиц. В связи с этим глава администрации Пскова Александр Братчиков получил поручение «собрать подрядчиков и, при необходимости, провести гарантийный ремонт с наступлением подходящей погоды».

«Три месяца - это достаточно много, если активно работать», - подытожил Михаил Ведерников, напомнив о весомой федеральной поддержке псковских ганзейских проектов.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове пройдут 27-30 июня 2019 года.