Псковский гонщик впервые стартует на Чемпионате Европы по ралли

18:01, 21 марта 2019, ПАИ

Впервые в истории автоспорта Псковской области представитель региона примет участие в Чемпионате Европы по ралли. Мастер спорта по ралли из Пскова Александр Горланов будет стартовать на I этапе серии - гонке «Azores Rallye», который пройдет с 21 по 23 марта в Португалии на острове Сан-Мигел, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта региона.

Португальский этап европейской серии пройдет в 54 раз. Россия будет представлена на этой гонке тремя экипажами, по одному в каждом из классов: Дмитрий Мячин и Александр Горланов выведут на старт Peugeot 208 R2 (зачетная категория ERC-3); Сергей Ременник и Марина Данилова будут представлять класс серийных автомобилей и бороться за очки на Mitsubishi Lancer Evolution X (зачетная категория ERC-2), защищая флаг команды Russuian Performance Motorsport; бороться за титул сезона и за очки в абсолютном зачете ралли будут действующие чемпионы Европы Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов.

На старт островной гонки выйдут 59 экипажей, среди них 19 на автомобилях класса R5. Пилотов ожидает 15 скоростных участков общей протяженностью 223 километра на 91% проложенных по гравию, 472 километра общей дистанции ралли.

Посмотреть информацию о гонке, а также следить за прямыми включениями с 21 по 23 марта можно на сайте.