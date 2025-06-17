Переселенка из Бельгии – о своём переезде: Русская душа не выдержала

22:23, 17 июня 2025, ПАИ

Ольга Сикина прожила всю жизнь в других странах, но на пенсии решила переехать в Россию, выбрав местом жительства Псковскую область. По каким приичнам выбор пал на Псков, женщина рассказала телеканалу «Первый Псковский».

Вот уже два с половиной месяца Ольга Сикина живёт в Псковской области. Она приехала из Бельгии, где прожила четверть века. Принять такое решение заставила ситуация в стране, отметила женщина. «Я начала думать о переезде ещё, наверное, полтора года назад. В первый год СВО я думала: ну, наверное, признают, что неправы, как-то это всё изменится, встанет на свои места. Нет. Хуже, хуже, хуже... Враньё про Россию, про русских, и это всё настолько агрессивно, что русская душа не выдержала», – рассказала переселенка.

В Псковской области ей помогли обжиться и привыкнуть к новому окружению. Этому способствовали и соседская поддержка, полное погружение команды правительства региона в историю каждого переселенца. Ольга Сикина скоро получит паспорт гражданина России. Она планирует продолжить знакомство с Псковской землёй. Первые шаги уже сделаны: она побывала в Пушкинских Горах и Печорах. А сегодня она в церкви Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома XVI века.

«Я бы хотела жить в спокойном, уютном городе так, чтобы не было сумасшедшей энергетики: это мне ни к чему. Поэтому я намеренно выбрала небольшой город, не миллионник. И я не пожалела», – добавила женщина.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран.

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