Участник СВО стал зрителем на показе фильмов о войне на парклете ПАИ

21:59, 17 июня 2025, ПАИ

Участник специальной военной операции стал зрителем на показе фильмов о войне, проходившем на парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках проекта «Помним!», посвящённого годовщине начала Великой Отечественной войны. После сеанса мужчина прокомментировал событие.

«Такие мероприятия важны и нужны. Их надо проводить, я считаю, в более широком формате. Надо привлекать сюда молодое поколение. Потому что мы воспитывались на рассказах своих дедушек, на их примерах, то есть это было живое общение. Сейчас, к сожалению, ветеранов войны того периода осталось очень мало. И поэтому я считаю, что мероприятия в таком формате важны именно для молодёжи: она сейчас очень сильно завязана на информационном поле, которое, к сожалению, не всегда даёт что-то хорошее, положительное», – сказал участник кинопросмотра.

Отметим, что парклет «Эфир» расположен рядом со зданием госмедиахолдинга Псковской области. Проект строительства парклета был реализован при поддержке ГК «Титан» в честь 35-летнего юбилея компании, что является примером успешной социально ориентированной политики компании, которая планирует продолжить развитие на территории региона.

Проект парклета разработал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Площадка предполагает широкий функционал: летний кинотеатр, место для организации публичных лекций, творческих встреч, квартирников, открытых дискуссий, проведения прямых эфиров и съёмки телепрограмм. Пространство оборудовано экраном для трансляций и показа видео, звуковым оборудованием, системой видеонаблюдения. Вместимость площадки – 50–60 человек под крышей и 40–70 человек в открытом пространстве.