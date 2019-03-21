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Общество

Михаил Ведерников поручил составить смету на ремонт к Ганзе Зелёного театра в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оперативно составить смету по ремонту Зелёного театра в Пскове, чтобы его можно было задействовать во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета по подготовке к Ганзе, которое глава региона провёл сегодня, 21 марта.

Говоря о включении в программу Ганзейских дней кинофестиваля, председатель Комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева сообщила, что задействовать Зелёный театр оказалось невозможно из-за его состояния. Приезжали, посмотрели точки, где можно организовать фестиваль. Предлагали Зеленый театр, но там проблема с техническим состоянием», – пояснила она

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что на приведение сцены в порядок нужно около 100 млн рублей.

Жанна Малышева добавила, что кинофестиваль организуется совместно с Ленфильмом,  соответствующая заявка направлена в Министерство культуры. Планируется, что он продлится 4 дня.

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