Более полусотни нарушений при эксплуатации маломерных судов выявили в Псковской области с начала сезона

18:32, 07 августа 2026, ПАИ

Инспекторы центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Псковской области с начала года провели 135 патрулирования в рамках федерального государственного надзора за маломерными судами. В ходе проверок выявлено 52 административных правонарушения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Во всех случаях составлены административные материалы. Нарушителям назначили 50 штрафов – их общая сумма превысила 42 тысячи рублей, также вынесено два предупреждения.

Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие спасательных жилетов у пассажиров: эта статья применялась 39 раз – на неё пришлось 75 % от всех выявленных нарушений.

Среди других нарушений семь случаев – это нарушение правил государственной регистрации маломерных судов, два случая – управление судном, не прошедшим технический осмотр, по одному случаю – управление судном без необходимых документов, нарушение правил плавания, управление судном лицом без права управления, а также нарушение норм эксплуатации базы для стоянки маломерных судов.