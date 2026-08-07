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В Себеже почтили память пограничников, павших при исполнении воинского долга в Судже

В Себеже прошёл митинг, посвящённый памяти пограничников, погибших при исполнении воинского долга в Судже. Мероприятие состоялось в сквере Памяти поколений, где размещены мемориальные плиты всех бойцов, погибших в зоне специальной операции. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

В митинге приняли участие жители Себежа и гости города: представители администрации и общественности, военнослужащие, ветераны и учащиеся.

Торжественную часть открыла начальник отдела культуры округа Ирина Лемешевская: она зачитала адрес исполняющего полномочия главы Себежского муниципального округа Сергея Москалёва.

Особой частью программы стали выступления родственников. Эдуард Пономарев, воспитавший прапорщика Юрия Милютина, прочёл стихотворение Елены Шеховцовой «Они мне снятся», посвящённое суджанским пограничникам, которые защищали мирных жителей с 5 по 7 августа 2024 года. Также в память о героях стихи прочитала ученица Сосновоборской школы Мария Живчикова.

Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам, почтили память погибших минутой молчания и отдали дань уважения героям воинским салютом.

Память о героях Дмитрии Антонове, Юрии Орехове, Юрии Милютине, Данииле Мамае, Евгении Брилёве, Белеке Янча навсегда останется в истории, пишет газета.

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