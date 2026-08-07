В Псковской области суд запретил эксплуатацию маломерного судна в коммерческих целях

20:15, 07 августа 2026, ПАИ

Псковский районный суд ввёл обеспечительные меры в отношении маломерного моторного судна: его запрещено использовать в коммерческих целях и передавать для эксплуатации другим лицам до получения лицензии. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Основанием стал иск о признании незаконной деятельности по перевозке пассажиров: ответчик оказывал услуги по транспортировке людей на внутреннем водном транспорте без лицензии и при этом систематически получал прибыль.

Суд счёл, что отсутствие разрешительных документов создаёт угрозу безопасности плавания и может нанести вред жизни и здоровью людей, поэтому удовлетворил ходатайство истца о принятии обеспечительных мер.