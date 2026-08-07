О тонкостях грудного вскармливания поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:33, 07 августа 2026, ПАИ

Врач женской консультации Псковского клинического перинатального центра, специалист по грудному вскармливанию Дарья Рахубова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 7 августа. Поговорили о популяризации грудного вскармливания.

Главное из эфира: