О тонкостях грудного вскармливания поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Врач женской консультации Псковского клинического перинатального центра, специалист по грудному вскармливанию Дарья Рахубова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 7 августа. Поговорили о популяризации грудного вскармливания.
Главное из эфира:
- до 60 % новорождённых в России не получают грудного молока даже до полугода. Причина в отсутствии поддержки. Мамы сталкиваются с трудностями в роддомах, с давлением окружения и необходимостью рано выходить на работу. «Задача общества – создать условия, где маме помогут, а не посоветуют смесь при первой проблеме»;
- природа задумала процесс грудного вскармливания как взаимовыгодный контракт. Бонусы для мамы – отличный метаболизм, снижение риска диабета второго типа, гормональная защита и укрепление костей. «Природа позаботилась о маме не меньше, чем о малыше»;
- самый распространённый миф, что не все женщины способны кормить грудью. Истинная гиполактия встречается менее чем у 3 % женщин. В остальных случаях препятствиями грудному вскармливанию могут быть неправильные прикладывания, редкие кормления и отсутствие помощи в налаживании процесса;
- «Грудь – это умный бариста. В начале кормления ребёнок получает «эспрессо с водой» – жидкое молоко, богатое лактозой и белками, к концу – густой сливочный десерт: жирное молоко, которое способствует росту мозга и сытости»;
- грудное молоко – не просто еда, а «умная прошивка» с олигосахаридами, лактоферрином и антителами. «Смесь даёт калории, но не передаёт живую биологическую информацию»;
- нет связи «больше жидкости – больше молока». Лактация регулируется спросом, а не объёмом выпитого. Избыток жидкости может даже подавлять её;
- жирность молока не зависит от диеты. Принцип «есть за двоих» ведёт лишь к набору веса. Жирность регулирует сам ребёнок частотой опорожнения груди;
- запреты для грудного вскармливания – ВИЧ, активная форма туберкулёза, радиоактивная терапия, приём психотропных и цитостатиков;
- «До года кормить грудью оптимально, пока ребёнок не может сам кушать обычную еду. Дальше года – по желанию: можно кормить до двух лет и дольше», – отметила врач.
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