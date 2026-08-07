Как жидкость: лесного конкурента котов показал Полистовский заповедник
Любопытный хорёк попал в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике, сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».
«Говорят, что коты – это жидкость, а мы заметили, что лесные хорьки могут составить им в этом конкуренцию», – отметили сотрудники заповедника.
Они также адресовали псковичам загадку: чем хорька так заинтересовало поваленное дерево?
Ранее рысь попала в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике.
Михаил Ведерников провёл заседание рабочей группы по подготовке и проведению избирательных кампаний