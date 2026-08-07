Как жидкость: лесного конкурента котов показал Полистовский заповедник

18:18, 07 августа 2026, ПАИ

Любопытный хорёк попал в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике, сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Говорят, что коты – это жидкость, а мы заметили, что лесные хорьки могут составить им в этом конкуренцию», – отметили сотрудники заповедника.

Они также адресовали псковичам загадку: чем хорька так заинтересовало поваленное дерево?

Ранее рысь попала в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике.