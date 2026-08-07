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Общество

Промежуточные итоги приёмной кампании подвели в Великолукском филиале ПсковГУ

Формально до завершения приёмной кампании минимум неделя, но большинство вузов и колледжей уже сейчас могут подвести её итоги. Как прошёл набор абитуриентов, рассказали изданию «Великолукская правда. Новости» в Великолукском филиале ПсковГУ.

Фото: «Великолукская правда. Новости»

В образовательное учреждение поступают не только великолучане: здесь учатся студенты из разных российских регионов. В этом году сюда поступили выпускники из Краснодарского края, Мурманской и Вологодской областей, Ханты-Мансийска. Но лидируют по числу поступающих Тверская и Псковская области. Конкурс был и на бюджетные места, и на платные.

«На высшее образование у нас в этом году выделено 57 бюджетных мест на трёх направлениях подготовки. Продолжается приём документов на среднее профессиональное образование. На сегодняшний день на СПО подано 268 заявлений на 82 бюджетных места и 104 заявления на платные места. Поэтому – да, конкурс имеется. Некоторые специальности, как, например, юриспруденция, традиционно пользуются популярностью у молодых людей – там всегда достаточно солидный конкурс. Но в то же время пользуются популярностью и такие специальности, как строительство зданий и сооружений, строительство автомобильных дорог и аэродромов: эти профессии всегда востребованы на предприятиях нашего города и в близлежащих районах», – рассказал доктор технических наук, профессор, директор Великолукского филиала ПсковГУ Сергей Катченков.

В приёмной комиссии рассказали, что документы в основном подавались в электронном виде через «Госуслуги».

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