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Общество

О случаях саботажа в великолукской медицине рассказал ​Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с великолукской медициной и призвал жителей доверять только официальной информации.

Глава региона вновь подчеркнул, что слухи о скором закрытии поликлиники № 2 на улице Дружбы в Великих Луках не соответствуют действительности.

«Это полная чушь. Более того, мы рассматриваем возможность расширения её площади в силу роста микрорайона», – сообщил глава региона в своём канале в MAX.

По словам губернатора, в ответ теперь уже бывшая заведующая поликлиникой направила вчера своих сотрудников по домам собирать подписи против закрытия учреждения.

«Получилась показательная история, как некоторые должностные лица на ровном месте вопреки здравому смыслу, фактам и в личных интересах пытаются разжигать настроение людей, – отметил глава региона. – И, к большому сожалению, это не единичный случай».

Аналогичная ситуация сложилась с процедурным кабинетом. По словам Михаила Ведерникова, его не закрывали – лишь запретили оказывать услуги за наличный расчёт и без назначения врача. Губернатор предупредил, что в период наведения порядка возможны новые информационные вбросы, и ещё раз призвал жителей ориентироваться только на официальные источники.

Ранее сообщалось, что более 40 уголовных дел завели по результатам проверок в Великолукской межрайонной больнице.

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