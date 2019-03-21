45-й Фестиваль русской музыки открылся в Пскове

19:57, 21 марта 2019, ПАИ

21 марта в Пскове открылся 45-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в первый день фестиваля на сцене псковской областной филармонии выступает хор имени Пятницкого. Концерт проходит в рамках проекта министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Приветствуя собравшихся «на уникальном празднике музыки в честь знаменитых композиторов», первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова зачитала приветственный адрес от главы региона Михаила Ведерникова. «45 лет Псковская область встречает весну музыкой. Это прекрасная традиция, которую надо поддерживать. Впереди насыщенная и яркая программа. От всей души желаю всем творческих успехов и благодарю причастных к организации фестиваля», - озвучила Вера Емельянова присутствующим слова губернатора.

Художественный руководитель фестиваля, главный дирижер симфонического оркестра областной филармонии Николай Хондзинский отметил, что для него большая честь открывать юбилейный Фестиваль русской музыки. «Мы постарались, чтобы фестиваль был ярким и интересным для каждого из вас. Ваше внимание для нас бесценно», - сказал он и подчеркнул, что организаторы правильно выбрали фестивальную программу.

Напомним, 45-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в Пскове с 21 по 27 марта.

В частности, 23 марта состоится премьера балета «Лебединое озеро» с участием Псковского симфонического оркестра и Имперского Русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств Гедиминаса Таранды. Он же проведет мастер-класс по балету для детей, занимающихся в балетной студии «Щелкунчик». Дополнительный показ «Лебединого озера» состоится 24 марта.

26 марта в рамках фестиваля пройдет вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина».

Фестивальную неделю завершит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского, который состоится 27 марта. На нём прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония № 6 «Патетическая» П. И. Чайковского. Солистка концерта — Аяко Танабе (скрипка).

Добавим, в 2019 году отмечаются 175-летие со дня рождения Римского-Корсакова и 180-летие со дня рождения Мусоргского. Фестиваль русской музыки проходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по культуре Псковской области.