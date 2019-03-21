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Общество

Региональные юношеские военно-патриотические чтения прошли в Псковском филиале Академии ФСИН

Региональные юношеские военно-патриотические чтения прошли в Псковском филиале Академии ФСИН России. Они собрали более 120 курсантов, студентов и школьников Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Участников чтений приветствовали заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Юлия Михайлова, священник воинского храма святого Александра Невского в Пскове, помощник командира 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии протоиерей Александр Цыганов, заместитель директора областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина Ирина Осадчая. Организаторы патриотического мероприятия пожелали всем успешной и плодотворной работы.

В рамках чтений в вузе состоялась юношеская конференция, включавшая в себя работу двух секций. Одна из них – «Вспомним всех поименно»: псковичи в военных конфликтах середины ХХ – начала ХХI веков» – была посвящена 140-летию образования уголовно-исполнительной системы и прошла с участием бойца отдела специального назначения «Тайфун» УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Василия Михайлова.

В работе второй секции «Псковичи в Афганской войне», приуроченной к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, приняли участие ветераны этого вооруженного конфликта Александра Фролова и Геннадия Голубкова.

Кроме конференции, была организована экскурсия по территории Псковского филиала академии: студенты и школьники познакомились с музейной экспозицией, посвященной истории образовательной организации, посетили выставку оружия и учебные аудитории.

Региональные юношеские военно-патриотические чтения завершатся подведением итогов областного конкурса творческих работ  «Бой отвагу любит: Отечественная война 1812 года».

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