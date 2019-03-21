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Общество

Великолукский предприниматель перевозил пассажиров без страховки

В Великих Луках перевозчик ИП Корников не страховал своих пассажиров, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

В ходе проверки установлено, что предприниматель перевозил пассажиров на принадлежащем ему транспорте при отсутствии договора обязательного страхования пассажиров.

В этой связи прокуратура города в отношении предпринимателя вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 11.31 КоАП РФ.

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