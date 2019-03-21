Великолукский предприниматель перевозил пассажиров без страховки
В Великих Луках перевозчик ИП Корников не страховал своих пассажиров, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.
В ходе проверки установлено, что предприниматель перевозил пассажиров на принадлежащем ему транспорте при отсутствии договора обязательного страхования пассажиров.
В этой связи прокуратура города в отношении предпринимателя вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 11.31 КоАП РФ.