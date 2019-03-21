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Общество

Открыта подача заявок на участие в XII-ом фестивале «Исаборг» в Старом Изборске

Открыта подача заявок на участие в XII-ом фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг», который состоится в Старом Изборске с 31 мая по 2 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Магистральная тема фестиваля в этом году - еда. Обсуждение проблем продуктов, кулинарии, посуды в «эпоху викингов». Организаторы просят это учесть при подготовке к фестивалю. «Будем рады вашим предложениям и инициативам, которые вы отразите в ваших заявках», - отметили они и добавили, что для желающих не только кушать и говорить о еде будет предложена и военная программа.

Дровами, костровыми поддонами, питьевой водой и сеном участников обеспечивают организаторы фестиваля.

Также для участников из Москвы в этом году будет организована доставка на мероприятие и обратно с помощью автобуса. Подробности о трансфере будут сообщены 8 апреля.

Все подробности  о мероприятии можно узнать в группе «Исаборг» в социальной сети «ВКонтакте»

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