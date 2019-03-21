150 млн рублей вложил холдинг «Евросиб» в проект по модернизации «Псковавиа»

22:46, 21 марта 2019, ПАИ

150 млн рублей вложил холдинг «Евросиб» в проект по модернизации «Псковавиа». Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил собственник «Евросиба» Дмитрий Никитин.

По его словам, Псков может обслуживать до 200 тысяч авиапассажиров. «Исторически аэропорт был «заточен» под перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, в ближайшее время могут добавиться сезонные отправки в Крым, города Черноморского побережья. Сейчас еженедельно три рейса в Москву обслуживает авиакомпания «Азимут». Частота этих перелетов может быть выведена на ежедневную основу», - пояснил собственник «Евросиба».

Дмитрий Никитин отметил, что Псков ежегодно посещают около 600 тысяч туристов, в том числе и с паломническими целями. По его мнению, регулярное авиасообщение позволит этот поток увеличить. «Мы планируем развивать летную часть за счет привлечения партнеров-авиакомпаний, в первую очередь, ориентированных на развитие региональных авиаперевозок. Переговоры уже ведутся. С одной стороны, это будет способствовать расширению маршрутной сети и увеличению объема перевозок, с другой — даст толчок инвестированию в новые воздушные суда», - уточнил он.

Собственник «Евросиба» также подчеркнул, что холдинг сможет сконцентрироваться на аэропортовой деятельности, модернизировать материальную базу, создать комфортные условия для пассажиров. «Финансовые ресурсы для решения этих задач уже заложены в бюджет. Мы вложили в проект около 150 млн рублей», - сообщил он.

Отметим, что холдинг «Евросиб», основу бизнеса которого составляют железнодорожные перевозки и авторитейл, в конце прошлого года впервые вышел на рынок авиационного транспорта. В частности, компания купила контрольный пакет в «Псковавиа».

Напомним, ОАО «Псковавиа» — это международный аэропорт и авиакомпания, которая имеет сертификат на осуществление воздушных пассажирских перевозок, грузовых внутренних и международных перевозок, аэропортовую деятельность, наземное обслуживание воздушных судов и авиационные работы. В настоящее время предприятие находится в непростой финансовой ситуации, летная деятельность приостановлена. Чтобы компания могла развиваться, было решено привлечь инвестора. Инициатива главы Псковской области Михаила Ведерникова о продаже части акций «Псковавиа» нашла поддержку президента РФ Владимира Путина.

Структура «Евросиба» — АО «Аэропорт Сиверский» — купила 75% минус одну акцию ОАО «Псковавиа» осенью прошлого года за 55 млн рублей. Компания является главным оператором аэропорта «Кресты» в Пскове. Продавая пакет акций, власти Псковской области, сообщали, что цель приватизации — привлечь до 2020 года более 1,2 млрд рублей в региональное авиапредприятие.