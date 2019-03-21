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Общество

В 2,5 раза снизилась заболеваемость активным туберкулёзом в Псковской области за 10 лет

В 2018 году в Псковской области продолжилось снижение заболеваемости туберкулёзом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, за 10 лет заболеваемость активным туберкулёзом снизилась в 2,5 раза.

Так, в прошлом году в регионе зарегистрированы 246 новых случаев. Показатель заболеваемости составил 37,1 на 100 тысяч населения, среднемноголетний показатель заболеваемости – 67,36 на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости активным туберкулёзом по области в 2018 году ниже показателя по Российской Федерации на 11,6%, но на 44,2% превышает показатель по СЗФО.

Наиболее высокая заболеваемость активным туберкулёзом продолжает регистрироваться в Себежском, Новоржевском, Новосокольническом, Куньинском и Палкинском районах. Среди районов с преобладанием количества больных выделяются Псков, Великие Луки, Псковский, Себежский, Островский районы. Лидерами по количеству заболевших детей до 17 лет являются Псков и Новоржевский район.        

Продолжает сохраняться разница в заболеваемости туберкулёзом среди городского и сельского населения. Так, заболеваемость среди городских жителей всех возрастов в 2018 году составила 33,9 случая на 100 тысяч населения, тогда как среди жителей сельских поселений - 44,8 на 100 тысяч населения соответствующей категории. Среди детей до 17 лет сохраняется аналогичная ситуация - заболеваемость детей в возрасте до 17 лет, проживающих в городе, составляет 9,2 случая на 100 тысяч возрастной группы, проживающих в сельских поселениях - 16,7 на 100 тысяч детского населения. Не прослеживается тенденция к снижению заболеваемости среди детей раннего возраста 1-2 лет.

Ежегодный охват своевременной вакцинацией против туберкулёза в целом по области составляет более 95%. За 6 лет охват детей профилактическими обследованиями увеличился с 60,2 до 85,8%. Охват флюорографическими осмотрами населения увеличился с 47,6 до 59,9%.

В 2018 году низкий охват флюорографией населения отмечался в Великолукском  (42,6%), Печорском (42,8%), Островском (50,4%) районах.

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