Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта

10:25, 22 марта 2019, ПАИ

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Об этом пишет портал calend.ru. Идея его проведения впервые прозвучала на конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

На сегодняшний день более 663 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания. В ХХ веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%.

Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития.

Генеральная Ассамблея ООН, приняв резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями конференции ООН по охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года. Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне.

Ежегодно одно из учреждений ООН назначается координатором мероприятий Всемирного дня водных ресурсов и отвечает за продвижение новой темы под руководством административного комитета по координации. Основные цели проведения Всемирного дня водных ресурсов: способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения населения питьевой водой; информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом; привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства, международные агентства, неправительственные организации и частный сектор.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Так, в разные годы девизами Дня были слова: «Забота о наших водных ресурсах является делом каждого», «Вода и женщины», «Достаточно ли воды в мире?», «Грунтовые воды — невидимый ресурс», «Водные ресурсы для здоровья», «Водные ресурсы и стихийные бедствия», «Водные ресурсы и культура», «Решение проблемы дефицита воды», «Чистая вода для здоровья мира», «Вода для городов», «Вода и энергия», «Вода и устойчивое развитие», «Водные ресурсы и трудоустройство», «Природа и вода» и другие.