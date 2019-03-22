Получить жилье помогла сиротам дедовичская прокуратура

09:52, 22 марта 2019, ПАИ

Прокуратура Дедовичского района помогла трём местным жителям, имеющим статус детей-сирот, получить жилье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Дедовичского района не обеспечила сирот благоустроенным жилым помещением, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исками к администрации Дедовичского об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил.