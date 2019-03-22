Нарушения в работе великолукской уголовно-исполнительной инспекции выявила прокуратура

10:51, 22 марта 2019, ПАИ

Прокуратура Куньинского района выявила нарушения уголовно-исполнительного законодательства в работе великолукской уголовно-исполнительной инспекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что инспектор не организовал межведомственное взаимодействие с отделом полиции по Куньинскому району и профилактическую работу с несовершеннолетними осужденными, в связи с чем последние продолжали заниматься противоправной деятельностью.

В этой связи в адрес начальников инспекции и отдела полиции внесены представления с требованиями устранения выявленных нарушений закона.