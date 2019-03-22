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Общество

После запрета на регистрацию автомобилей великолучанин оплатил долг в 925 тысяч рублей

В отделе судебных приставов Великих Лук в результате запрета на регистрацию автомобилей должник погасил задолженность в 925 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ФССП России по Псковской области.

На исполнении у судебного пристава-исполнителя великолукского ОСП находилось исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании судебных расходов в пользу юридического лица. Согласно исполнительному производству, с должника требовалось взыскать 925 тысяч рублей.

Было установлено, что в собственности у должника находятся несколько автомобилей: ВАЗ 21093, ЗИЛ 131, МАЗ 5429, Renault MASTER и Lexus LX570. В отношении его автомобилей судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий. «Эта мера принудительного исполнения сработала быстро», – рассказали в ведомстве. Уже через несколько дней после вынесенного запрета, денежные средства от должника были внесены в счёт оплаты задолженности в полном объёме.

Исполнительное производство судебный пристав окончил фактическим исполнением, а все обеспечительные меры с имущества должника снял, добавили в пресс-службе.

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