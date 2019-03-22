9 лет тюрьмы получил пскович за убийство сожительницы

10:12, 22 марта 2019, ПАИ

Псковский городской суд признал виновным 49-летнего псковича в убийстве сожительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что в середине июля 2017 года мужчина и его сожительница распивали спиртное в заброшенной хозяйственной постройке в Пскове между домами №8а по улице Воеводы Шуйского и №15 по улице Калинина. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина не менее 24 раз ударил кулаками и иным тупым предметом по голове, лицу, рукам и ногам женщины. После этого он ударил её охотничьим ножом в грудь. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия спустя непродолжительное время.