День бесплатной юридической помощи проходит в Пскове

10:01, 22 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 22 марта, с 10:00 до 17:00 в Пскове в офисе регионального отделения Ассоциации юристов России проходит День бесплатной юридической помощи населению, где примут участие и работники УФССП России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в этот День, в офисе регионального отделения по адресу: Псков, улица Ленина, 7, судебные приставы УФССП России по Псковской области дадут всем желающим консультации по вопросам, связанным с процедурами принудительного исполнения.

Отмечается, что работа проводится через квалифицированные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Основная цель Дня бесплатной юридической помощи – правовое информирование и правовое просвещение, а также повышение правовой грамотности населения.

Организаторами мероприятия выступает Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».