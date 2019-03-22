По полтора года исправительных работ получили двое псковичей за кражу кондиционера

14:04, 22 марта 2019, ПАИ

Псковский городской суд признал виновными 25-летнего и 28-летнего местных жителей в краже кондиционера по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ) и назначил обоим наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что в сентябре 2018 года подсудимые демонтировали от стены производственного помещения индивидуального предпринимателя наружный блок кондиционера. Они погрузили его в заранее приготовленную и принесенную с собой тележку и похитили. Ущерб составил 50 тысяч рублей.