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Общество

По полтора года исправительных работ получили двое псковичей за кражу кондиционера

Псковский городской суд признал виновными 25-летнего и 28-летнего местных жителей в краже кондиционера по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ) и назначил обоим наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что в сентябре 2018 года подсудимые демонтировали от стены производственного помещения индивидуального предпринимателя наружный блок кондиционера. Они погрузили его в заранее приготовленную и принесенную с собой тележку и похитили. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

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