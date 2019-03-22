0
13:53
Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
13:40
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
13:07
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
12:32
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
11:24
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
10:37
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
10:17
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
Еще новости
Общество

«Бронзу» завоевал пскович на Чемпионате СЗФО по быстрым шахматам

Бронзовую медаль завоевал пскович Наум Руденко на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области. По итогам соревнований Наум Руденко получил право представлять шахматистов региона и Северо-Запада на Чемпионате России.

Наум Руденко (слева)

В десятку сильнейших шахматистов СЗФО по результатам чемпионата по быстрым шахматам попал и кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор.

В общекомандном зачете сборная Псковской области в составе Наума Руденко (Псковский район), Одиссея Сулейманянца (Пушкиногорский район), Александра Шпака (Псков) и Виктории Емельяновой (Великие Луки) заняла 8 место из 15 команд, принявших участие в Чемпионате СЗФО. «Наша команда фактически показал 6-й результат среди первых сборных 10 субъектов России, входящих в СЗФО», – пояснили в пресс-службе.

Всего в чемпионатах СЗФО по шахматам, быстрым шахматам и блицу приняли участие более 200 гроссмейстеров, мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
22 марта 2019
Начался демонтаж светодиодной подсветки с инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
22 марта 2019
Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
22 марта 2019
Операция «Антипал» стартовала в Псковской области
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
22 марта 2019
Турнир по плаванию в рамках «Недели здоровья» прошел в Пскове
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
22 марта 2019
Жители Щиглиц первыми в Псковской области зарегистрируют ТОС со статусом юридического лица
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
22 марта 2019
Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
22 марта 2019
«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»
22 марта 2019
Психологические услуги для будущих молодоженов представит Академия счастливой семьи на «Свадьбе EXPO`2019»

Идет загрузка...