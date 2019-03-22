«Бронзу» завоевал пскович на Чемпионате СЗФО по быстрым шахматам

14:06, 22 марта 2019, ПАИ

Бронзовую медаль завоевал пскович Наум Руденко на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области. По итогам соревнований Наум Руденко получил право представлять шахматистов региона и Северо-Запада на Чемпионате России.

В десятку сильнейших шахматистов СЗФО по результатам чемпионата по быстрым шахматам попал и кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор.

В общекомандном зачете сборная Псковской области в составе Наума Руденко (Псковский район), Одиссея Сулейманянца (Пушкиногорский район), Александра Шпака (Псков) и Виктории Емельяновой (Великие Луки) заняла 8 место из 15 команд, принявших участие в Чемпионате СЗФО. «Наша команда фактически показал 6-й результат среди первых сборных 10 субъектов России, входящих в СЗФО», – пояснили в пресс-службе.

Всего в чемпионатах СЗФО по шахматам, быстрым шахматам и блицу приняли участие более 200 гроссмейстеров, мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта России.