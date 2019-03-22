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Происшествия

В Пскове устанавливаются очевидцы ДТП со смертельным исходом

В Пскове устанавливаются очевидцы ДТП со смертельным исходом, которое произошло 21 марта около 4:00 у дома № 65 по Рижскому проспекту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Напомним, неизвестный автомобиль сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся, его личность устанавливается.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о личности погибшего, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.

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